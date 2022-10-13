Суд оштрафовал тюменца за комментарии под постом про Симоньян

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал 47- летнего мужчину за комментарии под постом с видеороликом под названием "Симоньян призвала судить журналистов, которые показывают дворцы и виллы коррупционеров по 275 статье УК РФ "Государственная измена".

В суде отмечают, что эксперт ЭКЦ УМВД России по Тюменской области по комментарию провел лингвистическую экспертизу, согласно выводам в тексте имеется негативная оценка лица по принадлежности к местности и рождению.

"Мужчина признан виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 20.3.1 КоАП РФ)", – сообщает объеденная пресс-служба судебной системы ТО.

Отмечается, что в судебном заседании правонарушитель вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства.

Постановление суда не вступило в законную силу.