В СК работает горячая линия для участников СВО, мобилизованных и их семей

В Следственном комитете Российской Федерации по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Сотрудники СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медпомощи, выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав.

Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии Следственного комитета России находится на контроле председателя СК России.

Обратиться в Следственный комитет Российской Федерации можно и в официальных аккаунтах Информационного центра СК России в соцсетях.