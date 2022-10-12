Тюменцы продолжают собирать еду и вещи в поддержку бойцам

12:00 12 октября 2022
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Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ продолжает сбор гуманитарной помощи для бойцов Тюменской области

Уже состоялось две передачи груза.

Первая поставка была в пункты размещения мобилизованных и включала средства гигиены, продукты питания, книги. Вес - 800 кг.

Вторая передача гуманитарной помощи состоялась во время отправки поезда с мобилизованными в Южный военный округ. 

Волонтеры передали в каждый вагон по несколько коробок провизии (сладости, сухофрукты, консервы), а также письма, написанные жителями региона. Вес - 400 кг.

Житель любого города или района Тюменской области может поддержать наших бойцов. Подробности по телефону у координатора ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области 8 (3452) 290301.

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