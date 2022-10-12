Девять тюменцев стали лауреатами народной премии "Команда Путина"

10:35 12 октября 2022
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Первая торжественная церемония вручения наград "Команда Путина" продет в Тюмени 13 октября в музейном комплексе имени Ивана Словцова.

Лауреатами премии стали 9 жителей Тюменской области – это врачи, участвующие в мероприятиях по спасению жизни и здоровья проживающих на Донбассе, пожарные, которые ежедневно рискуют жизнью при тушении пожаров и спасении людей, а также те, кто трудится в области сельского хозяйства, экологии и промышленности.

На премию невозможно заявиться, награда находит героев сама. Списки формируют региональные отделения Народного фронта.

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