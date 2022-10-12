Тюменцы предложили вручить знак "За заслуги перед городом Тюменью" общественнику, врачу и строителю

Ходатайства о вручении почетных наград известным землякам в Тюменскую гордуму передали трудовые коллективы и депутаты.

В числе представленных к награждению сопредседатель центрального штаба патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов. Благодаря его инициативе проведения шествия с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, акция стала не только всероссийской, но и международной. Свою трудовую деятельность на протяжении многих лет Иванов совмещает с общественной работой, направленной на заботу о ветеранах и патриотическое воспитание молодежи.

Коллектив поликлиники №17 ходатайствует о поощрении нагрудным знаком врача функциональной диагностики Натальи Зыковой, работающей в медицине тридцать лет. Со слов коллег, она пользуется большим уважением, делится опытом и знаниями с молодежью, есть благодарности от пациентов.

Третий претендент — гендиректор Тюменской домостроительной компании" Николай Щепелин. В строительной отрасли он работает 45 лет, 30 из них руководит ТДСК. За это время компания возвела около 4 млн квадратных метров жилья, или 58 тысяч квартир. В последние годы в Тюмени построено четыре детсада, здание поликлиники №17 в ЖК "Юбилейный", благоустроен сквер Воздушно-десантных войск по улице Широтной.

"Имена представленных на поощрение тюменцев широко известны землякам. Геннадий Кириллович Иванов многие годы посвящает сохранению памяти о героизме и силе духа советского народа в годы Великой Отечественной войны. Наталья Викторовна Зыкова - врач с огромным медицинским стажем всегда на передовой в борьбе за здоровье горожан. Николай Игнатьевич Щепелин десятки лет возглавляет многотысячный коллектив строителей, его предприятие вносит значимый вклад в развитие Тюмени", - подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.

Спикер отметил, что все кандидатуры сначала будут рассмотрены депутатами на заседании комиссии по поощрениям, а окончательное решение о поощрении нагрудными знаками примут на заседании думы 27 октября.