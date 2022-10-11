ТюмГУ запускает мастер-кассы для юных ботаников и биологов

Институт биологии ТюмГУ приглашает школьников на четыре мастер-класса, направленных на расширение кругозора и мотивации и побуждение к созданию собственных научных проектов.

Эколого-генетическая школа им. Р.М. Цоя состоится 30 октября. Во время лекционно-практического семинара учащиеся школ узнают о цитогенетических методах и их значении для современной биологии.

Эколого-ботаническая школа ждет ребят 12 ноября. На мастер-классе "Определение древесных растений в безлистном состоянии" школьники познакомятся с основными "секретами" (морфологическими признаками) побегов древесных растений, по которым легко научиться определять виды деревьев, кустарников и лиан в зимне-осенний период.

Школа аквариумистики 26 ноября научит аквариумному дизайну (акваскейпинг), а также даст информацию по правильному содержанию аквариума, о подводном мире и его обитателях.

Школа юного цитолога "Архитектура клетки" 27 ноября - для старшеклассников. Ученые кафедры анатомии и физиологии человека и животных Института биологии познакомят участников с клеточной биологией, в популярной форме дадут представление об основных направлениях исследования клетки, визуально представят основные клеточные структуры, расскажут о современных методах клеточной биологии. Также школьники узнают об основных направлениях работы кафедры, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.