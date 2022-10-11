Тюменский "Космос" проведет театральный фестиваль о национальной идентичности

В ноябре в Тюмени пройдет фестиваль "Кто ты и откуда?" от Молодежного театрального центра "Космос". Принять участие может любой желающий.

Участники и зрители посмотрят на национальность через театральные практики. Проект будет интересен горожанам, интересующимся историей своего рода и региона, а также желающим исследовать эти темы через творчество.

С 4 по 13 ноября пройдет мини-фестиваль спектаклей. Среди участников заявлены театральная компания "немхат" (Пермь), Салаватский государственный башкирский драматический театр, Ханты-Мансийский государственный театр кукол, Инклюзивный театр кукол "Надежда" и Детский образцовый театр "Балаганчик" (Ижевск), Театральная площадка MOÑ (Казань). Также в рамках фестиваля покажут инсталляцию "Бежать нельзя остаться" Молодежного театрального центра "Космос". Все работы объединены темой того, как человек понимает и чувствует историю и культуру своего народа.

С 1 по 13 ноября в рамках фестиваля пройдет Лаборатория театра горожан. Участники под руководством кураторов создадут свое художественное высказывание на тему проекта. Также состоится Лаборатория национальной драматургии, где участники исследуют идентичность своего народа через текст. Имена кураторов лабораторий организаторы озвучат позднее.

В эти же сроки пройдет образовательная программа. Планируются лекции специалистов в области театра и искусствознания. Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Во время реализации в холле Молодежного театрального центра "Космос" состоится выставка, посвященная национальной идентичности. Арт-объекты будут выполнены из переработанных вещей.

Фестиваль "Кто ты и откуда?" осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробнее о проектах Театрального центра читайте на сайте kosmoscentr.ru и в группе в социальной сети в "ВКонтакте".