Еремей Айпин презентует тюменцам свой пятитомник

Презентация пятитомника хантыйского прозаика Еремея Айпина пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 13 октября. Издание подготовлено к 90-летию Югры.
Еремей Айпин – автор более двадцати художественных и публицистических произведений. Часть из них переведена на английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, финский, японский языки и некоторые языки народов России и ближнего зарубежья.
Пятитомное собрание сочинений Айпина представляет собой наиболее полную версию творчества прозаика.
У гостей презентации будет уникальная возможность пообщаться с автором. Начало – в 14:00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. Вход свободный.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru