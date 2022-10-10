Еремей Айпин презентует тюменцам свой пятитомник

12:00 10 октября 2022
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Презентация пятитомника хантыйского прозаика Еремея Айпина пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева 13 октября. Издание подготовлено к 90-летию Югры.

Еремей Айпин – автор более двадцати художественных и публицистических произведений. Часть из них переведена на английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, финский, японский языки и некоторые языки народов России и ближнего зарубежья.

Пятитомное собрание сочинений Айпина представляет собой наиболее полную версию творчества прозаика.

У гостей презентации будет уникальная возможность пообщаться с автором. Начало – в 14:00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. Вход свободный.

Теги: книги , творчество
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