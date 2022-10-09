Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ на 2023 год

11:27 09 октября 2022
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Приказ о датах сдачи ЕГЭ опубликован на сайте правового регулирования.

Выпускные экзамены для школьников пройдут:
24 мая (среда) — история, физика, биология;

30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

6 июня (вторник) — русский язык;

9 июня (пятница) — математика;

14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39, сообщает tg-канал "Большая перемена".

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