Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ на 2023 год

Приказ о датах сдачи ЕГЭ опубликован на сайте правового регулирования.
Выпускные экзамены для школьников пройдут:
24 мая (среда) — история, физика, биология;
30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
6 июня (вторник) — русский язык;
9 июня (пятница) — математика;
14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;
17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.
Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39, сообщает tg-канал "Большая перемена".
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