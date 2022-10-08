Тюменцы очистили от бревен левый берег обмелевшей Туры

Река Тура и ее береговая зона не входят в полномочия органов местного самоуправления и проводить мероприятия по уборке на данной территории можно в рамках субботника. Сегодня там работали около двухсот человек, в том числе глава города, его замы, руководители управ и департаментов вместе со своими трудовыми коллективами и представители организаций.

"Почти двести человек приняли сегодня участие в уборке левого берега Туры. Из-за обмеления реки стали видны бревна, порубочные остатки, бытовой мусор, - сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. - Работа оказалась не из легких! Борцам за чистоту и порядок приходилось выкапывать, доставать из воды, таскать, пилить тяжелые намокшие бревна. Порубочные остатки и крупные стволы вытаскивали с помощью веревок. В работах использовались электропилы, были задействованы грузовые машины и погрузчики".

Кухару отметил, что на текущей неделе в рамках осеннего городского субботника тюменцы также выходили на работу в парки, скверы, на придомовые территории, чтобы подготовить их к зиме.

"Я выражаю огромную благодарность всем предприятиям и организациям, неравнодушным тюменцам, принявшим участие в общественно значимых работах. Это добрая традиция, которая объединяет людей ради полезного дела – заботы о нашем городе", - написал Кухарук в своём Telegram-канале.