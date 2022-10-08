В День СОБР Росгвардии в Тюмени отмечают 30-летие спецотрядов быстрого реагирования

В День специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии, 8 октября, начальник территориального управления полковник полиции Евгений Федоткин поздравил командование, личный состав и ветеранов тюменского СОБР с 30-летним юбилеем со дня формирования спецподразделений войск национальной гвардии. Кроме того, сегодня проходят памятные мероприятия в честь погибших бойцов.

"Бойцы СОБР выполняют на самом высоком уровне специальные задачи по борьбе с преступностью и терроризмом, стоят на страже интересов личности, общественности и государства. Мы чтим память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и благодарны ветеранам за вклад в становление правопорядка и боевой опыт. Сегодня сотрудники спецподразделения находятся в зоне специальной военной операции, и равняются на своих старших товарищей, достойно выполняя задачи по предназначению", - отметил начальник тероргана полковник полиции Евгений Федоткин.

В профессиональный праздник командование и бойцы тюменского СОБР почтили минутой молчания память боевых товарищей – Героя России майора милиции Тимура Мухутдинова, капитана полиции Виктора Тимофеева, старшего лейтенанта милиции Виктора Балуева, в разные годы исполнивших служебный долг ценой своей жизни.

У мемориала сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга состоялась церемония возложения цветов.

В "Тюмень-дзюдо" сегодня же прошел Всероссийский турнир по дзюдо, посвящённый памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Участники соревнований - юноши и девушки до 18 лет из разных регионов страны. В качестве почетных гостей мероприятия выступили Евгений Федоткин, сотрудники спецподразделений ведомства и кадеты, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.