Тюменские автоинспекторы напоминают пешеходам о световозвращателях

Сотрудники ГИБДД убеждают пешеходов использовать световозвращатели в темное время суток. Это жизненно необходимо, особенно при движении вне населенных пунктов, а также в сельской местности при отсутствии тротуаров.

Людям, которым приходится передвигаться в темное время по загородным автодорогам, сотрудники ГИБДД рекомендуют надевать жилет со светящимися полосами, в котором человек издалека заметен водителю на дороге.

В населенных пунктах жителям также нужно использовать световозвращающие элементы, особенно школьникам по дороге из дома в школу и обратно.

В этом году школьникам вручено более 35-ти тысяч светящихся подвесок, приобретенных на средства государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения". Родителям лучше одевать детей в одежду со вшитыми световозвращающими элементами. В этом случае есть гарантия, что ребенок будет виден в темноте, не забудет и не потеряет светящийся аксессуар.

В этом году в Тюменской области зарегистрировано 394 наезда на пешеходов, каждое пятое такое ДТП случилось в темное время суток, в них погибли 9 человек, 78 человек ранены. Как показывает практика, в октябре наездов на пешеходов в темное время происходит значительно больше, чем летом, особенно на загородных дорогах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.