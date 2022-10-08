Радиозарядка помогает тюменцам просыпаться по утрам в будни

"Утренняя зарядка" начинается по будням в 6:48 на частоте 103,1 FM. проект реализуют департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и Радио 7 для того, чтобы еще больше жителей Тюмени и области стали приверженцами активного и спортивного образа жизни.

Радиозарядки проводят тренеры спортивных и фитнес-клубов города. Двухминутная разминка включает в себя комплекс упражнений, чтобы разбудить все органы и системы организма и настроиться на рабочую волну. Тренеры приглашают всех присоединиться к утренним разминкам, проснуться "с той ноги" и всем вместе получить хороший заряд энергии. Это поможет преодолеть осеннюю хандру.