Российские предприятия проводят бесплатные экскурсии по производству

Бесплатные экскурсии на российские предприятия можно найти на сайте онлайн-путеводителя "Все — на завод!", самые близкие для тюменцев экскурсии - на свердловские и челябинские предприятия.

Жителей Тюменской области могут заинтересовать екатеринбургский производитель оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности "Уралхиммаш" и Челябинский трубопрокатный завод. Также есть экскурсии на Курскую атомную станцию, Соловьевский золотой прииск в Амурской области и другие. Пока в разделе представлены девять предприятий, их количество планируется увеличить, пишет Тюменская линия.

Онлайн-путеводитель с промышленными экскурсиями "Все – на завод!" создан в июле этого года по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Минпромторга России.