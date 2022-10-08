Семь участников тюменского студфорума получат гранты на реализацию своих идей

Во второй волне Областного студенческого форума участвовали 60 студентов, грантовую поддержку на реализацию инициатив до конца года получат семь авторов.

Молодые люди посетили образовательную программу, серию мастер-классов и получили навыки проектного мышления. 26 команд с помощью экспертов оформили свои идеи в социально значимые проекты и соревновались за грантовую поддержку в конкурсе "Моя Идея". сообщает Мегатюмень.

Всего победители получили 310 тысяч рублей. Гранты по 50 тысяч рублей выиграли Дмитрий Бутенко с проектом "Языковой ассистент" для помощи иностранным студентам и Матвей Пряников с проектом "Зеленый помощник" по созданию электронного атласа лекарственных растений. По 30 тысяч рублей получат Анастасия Моор с проектом о поиске хозяев домашним животным "Путь домой" и Ольга Эльстина с проектом о популяризации естественных наук "Естественно — жизнь".

Андрей Кулаков, студент Колледжа цифровых и педагогических технологий, создатель проекта "Папа в кадре":