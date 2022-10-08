Семь участников тюменского студфорума получат гранты на реализацию своих идей

13:23 08 октября 2022
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Во второй волне Областного студенческого форума участвовали 60 студентов, грантовую поддержку на реализацию инициатив до конца года получат семь авторов.

Молодые люди посетили образовательную программу, серию мастер-классов и получили навыки проектного мышления. 26 команд с помощью экспертов оформили свои идеи в социально значимые проекты и соревновались за грантовую поддержку в конкурсе "Моя Идея". сообщает Мегатюмень.

Всего победители получили 310 тысяч рублей. Гранты по 50 тысяч рублей выиграли Дмитрий Бутенко с проектом "Языковой ассистент" для помощи иностранным студентам и Матвей Пряников с проектом "Зеленый помощник" по созданию электронного атласа лекарственных растений. По 30 тысяч рублей получат Анастасия Моор с проектом о поиске хозяев домашним животным "Путь домой" и Ольга Эльстина с проектом  о популяризации естественных наук "Естественно — жизнь".

Андрей Кулаков, студент Колледжа цифровых и педагогических технологий, создатель проекта "Папа в кадре":

Я очень рад, что смог поучаствовать в форуме и выиграть грант с нашим семейным фотопроектом "Папа в кадре", который помогает формировать ответственное отцовство в Тюменской области. Наша команда хочет, чтобы папы уделяли больше времени своим детям, поэтому мы организуем выставки фотографий отцов и детей. Благодаря гранту мы сможем привлечь к участию семьи Ишима и Тобольска.

Теги: гранты , инициативы , конкурсы , студенты
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