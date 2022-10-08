Конкурс детских рисунков про охрану труда проводят в Тюмени

Конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей" в Тюменской области проводится в пятый раз. Ежегодно участники из всех муниципальных образований Тюменской области готовят более 2000 работ. Цель конкурса - привлечение внимание общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

Участниками конкурса могут быть дети области в возрасте от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно).

На конкурс принимаются детские творческие работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст) форматов А4, А3, в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) без рамок и ламинирования. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, к конкурсу не допускаются.

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст, населенный пункт Тюменской области, в котором проживает автор работы.

Конкурс проводится в два этапа. В рамках первого этапа организуется сбор работ органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области. Работы принимаются до 15 декабря 2022 года.

Затем все конкурсные работы передаются в департамент труда и занятости населения Тюменской области, где их оценивает комиссия. Итоги будут подведены до 30 января 2023 года. Призеры каждой возрастной группы награждаются дипломами и памятными подарками. А педагоги, под чьим руководством были выполнены конкурсные работы призеров, награждаются благодарственными письмами департамента.