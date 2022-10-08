В Тюменской области стало больше обладателей "Пушкинской карты"

Более 56 тысяч 800 жителей Тюменской области воспользовались "Пушкинской картой" и купили билеты в учреждения культуры с начала 2022 года. Только за последнюю неделю сентября отмечен прирост в 2 460 билетов.

Больше всего жители региона-обладатели карты тратят средства на спектакли Тюменского драматического театра - около 26 тысяч с начала года. На втором месте по популярности находится музей имени Словцова – 7 тысяч билетов. На третьем месте по числу проданных билетов находится Тобольский драмтеатр – 4 тысяч 200.

"Жители Тюменской области по достоинству оценили все преимущества "Пушкинской карты". Ее обладатели могут совершенно бесплатно посетить спектакли, концерты, мастер-классы, квизы, познакомиться с редкими книгами и многое другое. Наши учреждения культуры для обладателей карты подготовили богатую на события афишу", - говорит директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В Тюменском драмтеатре составили Топ постановок, билеты на которые покупают по "Пушкинской карта" чаще всего: "Семейка Аддамс", "Парфюмер" и "Алиса" Театра "Европа", "Ричард III", "Ромео & Джульетта", "Мертвые души".

В музее имени Словцова охотно покупают билеты с помощью средств карты на мастер-классы по гончарному мастерству, кастомизации, на экскурсии, квизы, и на выставки Марка Шагала, "Шедевры художественной коллекции", "На грани иллюзий".

Напомним, проект "Пушкинская карта" реализуется Министерством культуры РФ с 2021 года. В 2022 году ее номинал увеличился на 2 тысячи рублей и составляет 5 тысяч. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на портале госуслуг.