Полмиллиона - на франшизу по программированию

На приобретение франшизы по программированию, оргтехники и ремонт помещения потратит грант в размере полумиллиона рублей директор и основатель детской академии интеллектуального развития "Klever Land" Диана Каримова.

"Мы прививаем детям любовь к развитию и обучению. Наша миссия - научить ребенка достигать результата в любом начатом деле, побеждать и быть уверенным в своих силах. Наши ученики – участники и победители городских, областных и международных олимпиад по ментальной арифметике", - говорит она.

В академии есть несколько направлений, работают пять тренеров и логопед, по всем направлениям они проходят корпоративное обучение.

"Наибольшей популярностью пользуются ментальная арифметика, обучение чтению и подготовка к школе. Приняли решение открыть новое направление – программирование", - отметила Диана Каримова.

По данным ИА "Тюменcкая линия", в академии занимаются более 100 детей в возрасте от 3 до 14 лет.