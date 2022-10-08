В Ялуторовске соберутся киберспортсмены

15 и 16 октября в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска состоится киберспортивный форум, регистрация участников завершится накануне.

Как сообщает "Комсомольская правда - Тюмень", 15 октября для молодежи Ялуторовска прочитают лекции о направлениях киберспортивной индустрии: аналитике и судействе. Экспертом выступит Петр Кривощеков, серебряный медалист Финала IX Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021 по компетенции "Интернет вещей". Петр расскажет участникам об основах программирования и геймдизайна.

16 октября молодежь сможет принять участие в турнирах по онлайн-играм CS:GO и Dota 2. Победители и призеры получат призы. В завершение форума команда проекта совместно с МАУ "Молодежный социально-деловой центр" города Ялуторовска проведет турнир по танцевальной видеоигре Just Dance.

"Киберспорт часто ассоциируется с развлечениями — это замедляет профессиональное развитие сферы. На форуме мы развеем стереотипы и расскажем о востребованности киберспорта и IT в целом", — прокомментировал Александр Фаткулин, руководитель проекта Киберспортивного форума.

16 октября молодежь сможет принять участие в турнирах по онлайн-играм CS:GO и Dota 2. Победители и призеры получат призы. В завершение форума команда проекта совместно с МАУ "Молодежный социально-деловой центр" города Ялуторовска проведет турнир по танцевальной видеоигре Just Dance.



"Благодаря интерактивному формату форума, молодежь сможет узнать больше об IT-индустрии и приобрести узконаправленные навыки и компетенции", — прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория".