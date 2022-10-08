Тюменкам предлагают пройти маммографию

Рак молочной железы – один из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, поэтому врачи Медицинского города настоятельно рекомендуют всем женщинам старше 40 лет проходить маммографию один раз в два года.

"Это рентгеновский метод обследования. Высокая информативность позволяет определять заболевания молочных желез, в том числе и опухолевые новообразования, на ранних стадиях, ещё до появления симптомов с минимальной лучевой нагрузкой для пациента. Женщинам старше 50 лет, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания, необходимо обследоваться ежегодно. Исследование занимает в среднем 8-15 минут", — пояснил заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов.

За истекший период 2022 года бригада Медицинского города осуществила 344 выезда в районы Тюменской области, среди которых село Вагай, Исетское, Нижняя Тавда, Ярково, Омутинское, Юрга, а также города Ялуторовск и Заводоуковск.

В случае подозрения на онкологическое заболевание пациентку направляют в один из маммологических центров Медгорода для дальнейшего обследования.Есть и другой путь – самостоятельно наблюдаться у специалистов. Платные медицинские услуги оказывает Маммологический центр №2 (ул. Московский тракт 35а). Консультация и запись по телефону: 8 (3452) 52-03-00, 8 (3452) 56-16-45, 8 (3452) 56-16-46.