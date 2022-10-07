Аванпост занялся подготовкой мобилизованных тюменцев

17:09 07 октября 2022
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На полигоне ТВВИКУ проходят обучения мобилизованные и добровольцы, которые направятся в зону специальной военной операции.

 Готовить боевые кадры офицерам военного училища помогают инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост". 

Руководитель центра Николай Савченко:

По поручению губернатора на базе центра создан инструкторский отдел. В него вошли педагоги центра, ветераны с опытом современных боевых действий, специалисты с навыками военно-учетных специальностей: авианаводчиков, арткорректировщиков, минометчиков, зенитчиков и пулеметчиков.

Мобилизованные выполняют огневые упражнения по стрельбе из автоматов, гранатометов, снайперского стрелкового оружия, задачи по управлению и боевому применению беспилотных летательных аппаратов.  Планируются и ночные стрельбы. 

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