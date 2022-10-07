Аванпост занялся подготовкой мобилизованных тюменцев

На полигоне ТВВИКУ проходят обучения мобилизованные и добровольцы, которые направятся в зону специальной военной операции.

Готовить боевые кадры офицерам военного училища помогают инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост".

Руководитель центра Николай Савченко:

По поручению губернатора на базе центра создан инструкторский отдел. В него вошли педагоги центра, ветераны с опытом современных боевых действий, специалисты с навыками военно-учетных специальностей: авианаводчиков, арткорректировщиков, минометчиков, зенитчиков и пулеметчиков.

Мобилизованные выполняют огневые упражнения по стрельбе из автоматов, гранатометов, снайперского стрелкового оружия, задачи по управлению и боевому применению беспилотных летательных аппаратов. Планируются и ночные стрельбы.