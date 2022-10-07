Все студенты вузов будут изучать историю России

16:13 07 октября 2022
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Первый национальный форум преподавателей истории проводится по инициативе Минобрнауки России и Российского исторического общества, основным мероприятием форума стало расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России, председателем которого является министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На заседании отмечено, что нужно повысить уровень знаний молодежи об истории страны, качество преподавания и содержательную часть программы. На форуме стало известно, что приказ об увеличении часов истории на непрофильных направлениях в вузах зарегистрирован. С  2023 года в учебном плане вузов будет 144 часа истории.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:

 Коллеги сегодня собрались на этой площадке, поскольку важно не только наличие часов, важно, кто будет преподавать, что будет преподавать и как это будут делать. Когда у человека будет четкое представление об истории своей страны, об основных исторических фактах, он легко отличит правду от неправды".

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