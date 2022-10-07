Все студенты вузов будут изучать историю России

Первый национальный форум преподавателей истории проводится по инициативе Минобрнауки России и Российского исторического общества, основным мероприятием форума стало расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России, председателем которого является министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На заседании отмечено, что нужно повысить уровень знаний молодежи об истории страны, качество преподавания и содержательную часть программы. На форуме стало известно, что приказ об увеличении часов истории на непрофильных направлениях в вузах зарегистрирован. С 2023 года в учебном плане вузов будет 144 часа истории.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: