V Международный форум "Кинопедагогика" объединил лучших экспертов

V Международный форум "Кинопедагогика" объединил лучших экспертов 62 региона, более 500 участников:

Два дня максимально полезного общения

Свободный доступ к знаниям, открытый диалог с экспертами, лучшие методики — всё это ежегодно получают участники Международного форума "Кинопедагогика": учителя, воспитатели, преподавали средних и высших учебных заведений, специалисты детско-юношеских секций и клубов. Форум, который прошёл 3–4 октября под девизом "Развитие человеческого потенциала и формирование личности", стал уже пятым и объединил представителей 62 регионов России, а также гостей из некоторых других стран.

На офлайн-площадках в Тюмени перспективное направление постигали более 180 участников, ещё более 350 педагогов выбрали онлайн-формат. Кроме того, к онлайн-трансляциям различных мероприятий форума присоединилось свыше 1000 уникальных зрителей. При этом вся работа строилась на трёх уровнях: образовательном, социальном и творческом. На первом педагоги обсудили современные актуальные практики, которые могут использовать в своей деятельности, на втором — проекты для городской среды, позволяющие стать активным участником образовательного процесса, на третьем презентовали проекты, в фокусе которых воспитание детей и подростков в цифровом мире.

Ключевым событием первого дня форума стала панельная дискуссия "Человеческий потенциал", посвящённая развитию личности на всех жизненных этапах, потребностям современного образовательного процесса и эффективности кинопедагогики как инструмента духовной эволюции. 4 октября состоялась панельная дискуссия "Кинопроизводители и кинопедагоги", где обсудили вопросы доступности качественного контента, повышения квалификации педагогов и необходимости централизованного управления информационной средой по кинопедагогике и медиаобразованию. Стоит отметить, что форум предполагал также специальную деловую программу для руководителей ассоциаций. В ее рамках профессионалы индустрии приняли решение о создании экспертного совета по кинопедагогике и медиаобразованию, который должен стать ключевым игроком и посредником в межведомственном взаимодействии.

В числе особых подарков для гостей традиционно были мастер-классы от признанных профессионалов. Так, например, мастер-класс "Технологии и методики работы с кинотекстом как основа развития навыков критического мышления" провела завкафедрой философии, социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета, доктор культурологии, доцент Наталья Симбирцева; мастер-класс "Воспитателю о воспитании. Практическое руководство по реализации программы воспитания в дошкольной образовательной организации" представила ведущий научный сотрудник, кандидат педагогических наук Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Анна Теплова; методическими рекомендациями по работе со школьниками на тему советского кинематографа поделилась киновед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Мировой художественной культуры и хореографии Томского государственного педагогического университета, член Союза кинематографистов РФ Ада Бернатоните. Ну и наконец, о своих наработках рассказали победители конкурса "Лучший кинопедагог" Ахтямова Л.Т.; Хаснутдинова Т.Х.; Лобачева Л.Н.; Мамонтова В.А.

— Спасибо организаторам за проведение столь значимого и образовательного мероприятия. Всё было на высшем уровне! Кино — это реальный ключик к сердцу ребёнка, ключик от будущего России! Информации много, вдохновение есть, общение действенное, будем работать! — отметила участница форума Валентина Семенова из Чебоксар.

Стоит добавить, что в пул спикеров "Кинопедагогики" также вошли такие видные специалисты, как основатель международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", соучредитель ассоциации кинопедагогов "Образ", член Общественного совета при Минкультуры РФ Николай Данн; глава Департамента образования Администрации города Тюмени Дина Горковец; замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Фричинская; старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, зампред Комиссии АЮР по развитию общероссийской сети ПЦПИ и БЮП, лидер Общественного движения "Информация для всех" Алексей Демидов; проректор по связям с общественностью, директор Института журналистики, профессор, член Союза журналистов России, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук Татьяна Владимирова; профессор, доктор Университета аудиовизуальных искусств ESRA, Париж-Скопье-Нью-Йорк, член Европейской киноакадемии Драган Милинкович; кинопедагог, киновед, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ, член Союза кинематографистов России, замдиректора Крымского киномедиацентра Елена Куценко; кандидат педагогических наук, доцент ВГИК, Президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Елена Бондаренко; продюсер Московского образовательного телеканала Сергей Пересторонин; доктор экономических наук, руководитель проекта АО "Производственная система Росатом" Надежда Давыдова; заместитель генерального директора по научно-методической деятельности ГКБУК "Пермская синематека" Ольга Ахмедзянова; гендиректор тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев; журналист, автор сценариев, продюсер и режиссёр, генеральный директор международной медиасети TV BRICS Жанна Толстикова; режиссёр, продюсер, сценарист анимационного, игрового и документального кино, лауреат международных кинофестивалей, член Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров России Сергей Струсовский; председатель федеральной Комиссии по национальной информационной политике Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, креативный директор Всероссийской детской цифровой платформы "Галактика" Евгений Юматов; креативный продюсер онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Александр Школенко; режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий "Белтелерадиокомпании" Сергей Катьер; консультант по поддержке региональных подразделений Союза кинематографистов России, продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Андрей Антипенко; координатор Лиги юных журналистов РФ в Чувашской Республике. Член Союза журналистов РФ, организатор Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи" Евгений Суховей; специалист отдела проектов в сфере культуры и творчества, куратор всероссийского проекта "КиноДвиж" Елизавета Норец.

Международный форум "Кинопедагогика" организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", программой "Ноль Плюс", Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики РФ, Ассоциацией кинопедагогов "Образ", ГБУ "Крымский киномедиацентр",Таганрогским институтом имени А.П. Чехова, при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, Московского педагогического государственного университета, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Дополнительно отметим, что форум состоялся при партнерстве с форумом креативных индустрий, организованным Тюменским агентством развития креативных индустрий (vk.com/tarkitmn). Оба мероприятия объединяет идея развития человеческого капитала в регионе.