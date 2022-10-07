Благотворительный проект АО "Транснефть – Сибирь" признан победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ

Благотворительный проект АО "Транснефть – Сибирь", предусматривающий
строительство комплекса объектов социальной инфраструктуры на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, занял первое место в номинации "Лидер
социальных изменений" на региональном этапе международной премии
#МЫВМЕСТЕ.
Компания представила на рассмотрение конкурсной комиссии проект
"Транснефть – Сибирь" – Крайнему Северу", предусматривающий создание на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа комплекса объектов социальной
инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе – Самотлор. В
том числе при поддержке АО "Транснефть – Сибирь" в течение нескольких лет на
территории г. Новый Уренгой и пос. Коротчаево построены жилые микрорайоны с
современными инженерными сетями, канализационно-очистными сооружениями и
газовой котельной, детский сад на 240 мест и спортивно-оздоровительный
комплекс. Для всесезонного автомобильного сообщения возведены мостовые
переходы через реки Пур и Надым. В Тазовском районе ЯНАО построен полигон
утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов, а также завод по
разведению молоди рыб ценных пород.
Реализация проекта позволила улучшить качество жизни местного
населения, включая развитие здорового образа жизни и физкультуры, дошкольного
образования, ЖКХ, дорожной инфраструктуры, проектов в области охраны
окружающей среды.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента
РФ В.В. Путина, цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых
инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России
и мире. В Тюменской области конкурс проводится в третий раз. Эксперты
заслушали более 70 проектов, ряд из которых был рекомендован для участия в
федеральном этапе.
Кроме того, в рамках церемонии награждения победителей и призеров
премии #МЫВМЕСТЕ коллектив АО "Транснефть – Сибирь" был отмечен
благодарственным письмом губернатора Тюменской области А.В. Моора.
Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"
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