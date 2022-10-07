Благотворительный проект АО "Транснефть – Сибирь" признан победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ

Благотворительный проект АО "Транснефть – Сибирь", предусматривающий

строительство комплекса объектов социальной инфраструктуры на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа, занял первое место в номинации "Лидер

социальных изменений" на региональном этапе международной премии

#МЫВМЕСТЕ.

Компания представила на рассмотрение конкурсной комиссии проект

"Транснефть – Сибирь" – Крайнему Северу", предусматривающий создание на

территории Ямало-Ненецкого автономного округа комплекса объектов социальной

инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе – Самотлор. В

том числе при поддержке АО "Транснефть – Сибирь" в течение нескольких лет на

территории г. Новый Уренгой и пос. Коротчаево построены жилые микрорайоны с

современными инженерными сетями, канализационно-очистными сооружениями и

газовой котельной, детский сад на 240 мест и спортивно-оздоровительный

комплекс. Для всесезонного автомобильного сообщения возведены мостовые

переходы через реки Пур и Надым. В Тазовском районе ЯНАО построен полигон

утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов, а также завод по

разведению молоди рыб ценных пород.

Реализация проекта позволила улучшить качество жизни местного

населения, включая развитие здорового образа жизни и физкультуры, дошкольного

образования, ЖКХ, дорожной инфраструктуры, проектов в области охраны

окружающей среды.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента

РФ В.В. Путина, цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых

инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России

и мире. В Тюменской области конкурс проводится в третий раз. Эксперты

заслушали более 70 проектов, ряд из которых был рекомендован для участия в

федеральном этапе.

Кроме того, в рамках церемонии награждения победителей и призеров

премии #МЫВМЕСТЕ коллектив АО "Транснефть – Сибирь" был отмечен

благодарственным письмом губернатора Тюменской области А.В. Моора.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"