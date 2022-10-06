Первый нацфорум преподавателей истории пройдет в Тобольске

Первый национальный форум преподавателей истории пройдет в Тобольске 7 октября, основным его мероприятием станет расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России

Участие в форуме примут председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, более 100 представителей ведущих вузов из разных регионов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых ученых.

В первой половине дня в формате круглого стола планируется дать старт профессиональному и общественному обсуждению проекта Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования. В будущем этот базовый документ определит содержание курса истории для обучающихся на непрофильных направлениях подготовки во всех вузах страны.

Минобрнауки России по инициативе Российского исторического общества приняло решение увеличить количество часов преподавания истории России в вузах на непрофильных направлениях подготовки. Согласно новым требованиям, на изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80 % которых — контактная работа с обучающимися.

Второй круглый стол будет посвящён методическому обеспечению учебного процесса в высшей школе. Планируется, во-первых, обсудить меры по оценке качества учебников истории для вузов, а во-вторых, презентовать прототип первой специализированной Электронно-библиотечной системы по исторической литературе, созданной издательством "Наука". Данная ЭБС, разрабатываемая по предложению Российского исторического общества, сможет безвозмездно использоваться всеми вузами страны. Её внедрение позволит решить проблему обеспечения преподавателей и студентов современной научной и учебно-методической литературой по истории.

Кроме того, в рамках форума состоится заседание Молодёжного клуба Российского исторического общества. На нём планируется обсудить основные препятствия на пути выпускников вузов в историческую науку и предложить меры по их преодолению.