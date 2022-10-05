Десять одаренных тюменцев получат почетные знаки

Вручение знаков отличия участникам региональной базы данных талантливых детей и молодежи пройдет 7 октября на торжественной церемонии подведения итогов регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область".

Высокую награду получат школьники из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Аромашевского и Нижнетавдинского районов. Кандидаты для награждения являются участниками проекта "Кадры будущего. Тюменская область" разных сезонов, которые добились успехов в 2022 году. Ребята стали призёрами и победителями региональных и всероссийских мероприятий, таких как открытый областной конкурс художественного чтения, камерной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Мир! Человек! Мечта!"; открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia); региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XX1 века"; Всероссийский и международный научный форум молодых исследователей "Шаг в будущее".

В этом году в региональном проекте "Кадры будущего. Тюменская область" приняли участие 19 команд, которые в течение полугода вели активную работу над созданием проектов, призванных улучшить качество жизни в своих муниципальных образованиях.

Предложенные идеи соответствуют современным социальным вызовам: оказание скорой психологической помощи через приложение в телефоне, проекты по снижению загрязнения окружающей среды, создание "ЕГЭ Club" в помощь будущим выпускникам, разработка игровой площадки на территории школы, мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности, организация арт-пространств и многое другое.