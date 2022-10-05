Моор вручил награды лучшим педагогам Тюменской области

В День учителя губернатор вручил награды победителям профессиональных конкурсов, тем, чьи ученики достойно выступают на интеллектуальных и творческих состязаниях, и тем, кто активно и результативно занимается вопросами воспитания молодого поколения.

Тюменские педагоги - профессиональные, трудолюбивые люди с неиссякаемым творческим потенциалом и энергией, с неподдельным патриотизмом, которые с оптимизмом смотрят в будущее и передают эти качества детям, уверен Александр Моор:

С удовольствием поздравляю всех, кто работает в сфере образования региона, с праздником! Дорогие друзья, пусть никогда не погаснет в ваших сердцах пламя любви к детям. Здоровья, счастья, добра и удачи!

Ведомственные и региональные награды за добросовестный труд получили 45 педагогов.

"Имея за плечами два десятилетия учительской деятельности, хочу отметить, что школа на селе – это не просто учебное заведение, а центр социального развития и очаг культуры. Современная тюменская сельская школа, несмотря на территориальную отдаленность, работает в режиме инновационного развития. Проявить свои таланты, добиться успехов могут и учителя, и дети. Есть доступ к безграничным информационным ресурсам. Все это расширяет наше образовательное пространство", – сказала в ответном слове учитель иностранного языка Юргинской средней школы Марина Боброва, удостоенная благодарственного письма правительства Тюменской области за заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения.