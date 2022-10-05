Учителя года сделали коллегам музыкальный подарок

17:23 05 октября 2022
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Участники заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022" в Тюмени подготовили музыкальный видеоподарок ко Дню учителя.

Идеей вместе спеть "С чего начинается Родина" поделилась учитель истории, обществознания и права из ЛНР Вероника Бова. Автор слов композиции Михаил Матусовский, как и девушка, уроженец Луганска. Конкурсанты поддержали эту инициативу, сообщает информационный центр правительства ТО.

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