Волонтеры #МЫВМЕСТЕ запустили акцию взаимопомощи

На базе Добро.Центров ассоциации волонтерских центров и вузов официально перезапустили штабы #МЫВМЕСТЕ во всех регионах РФ.

В центр помощи могут обратиться все, кто остался наедине с личными переживаниями о судьбах родных военнообязанных и бытовыми проблемами.

В круглосуточном режиме можно обратиться за бытовой, психологической, гуманитарной и юридической поддержкой на горячую линию по телефону 8-800-200-3411, открывшейся при поддержке Народного фронта.

Запросы о получении или на предоставление помощи можно отправить на обновленную платформу мывместе.рф.