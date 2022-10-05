Волонтеры #МЫВМЕСТЕ запустили акцию взаимопомощи

15:30 05 октября 2022
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На базе Добро.Центров ассоциации волонтерских центров и вузов официально перезапустили штабы #МЫВМЕСТЕ во всех регионах РФ.

В центр помощи могут обратиться все, кто остался наедине с личными переживаниями о судьбах родных военнообязанных и бытовыми проблемами.

В круглосуточном режиме можно обратиться за бытовой, психологической, гуманитарной и юридической поддержкой на горячую линию по телефону 8-800-200-3411, открывшейся при поддержке Народного фронта.

Запросы о получении или на предоставление помощи можно отправить на обновленную платформу мывместе.рф.

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