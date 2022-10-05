Поисковики Тюмени учатся на смене в "Орлёнке"

С 5 по 25 октября во Всероссийском детском центре "Орлёнок" пройдет слёт школьных поисковых отрядов, где активистов ждёт насыщенная программа "Школа юного поисковика".

В рамках профильной смены воспитанники объединений познакомятся с анатомией, основами музейного дела и оказанием доврачебной помощи, закрепят свои знания о работе с полевым поисковым инструментом, освоят порядок эксгумации и документирования поисковых работ, а также работу с электронными базами данных.

Региональное отделение ООД "Поисковое движение России" в Тюменской области представят 14 участников отрядов "Савояр", "Пионер" и "Память Сердца". Юные поисковики были приглашены на смену Всероссийским детским центром по результатам конкурсного отбора заявок.