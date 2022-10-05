Тюменский губернатор поздравил педагогов с Днем учителя

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День учителя - один из немногих профессиональных праздников, который знают и отмечают всенародно, воспоминания о любимых педагогах остаются на всю жизнь, отметил Александр Моор.

Губернатор уверен, что в Тюменской области трудятся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по призванию. "Они пользуются безусловным авторитетом и уважением. Наши педагоги добиваются признания на всероссийском уровне собственными победами и достижениями своих воспитанников", - говорится в поздравлении.

Особую благодарность губернатор выразил ветеранам регионального образования, которые стали наставниками для молодых коллег, сформировали богатейшие традиции.

"Уважаемые учителя, желаю всем вам крепкого здоровья и счастья, поддержки и понимания родительского сообщества, прилежных, любознательных и благодарных учеников. Пусть они как можно чаще дают вам повод для гордости и радости. Новых успехов в 2023 году, который объявлен президентом Годом педагога и наставника", - обратился к педагогам Александр Моор.

По данным регионального правительства, в Тюменской области проживают 69 заслуженных учителей России, в школах региона работают почти 11 000 педагогов, 34% из них молодые специалисты. В 2022 году в финал Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Школа" вышли 3 команды из города Тюмени: СОШ №37 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, СОШ №15, Гимназия №16. В 2021-2022 учебном году значимым событием стала победа Екатерины Костылевой в конкурсе "Учитель года России-2021", благодаря которой финал конкурса в 2022 году прошел в Тюмени.