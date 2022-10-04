Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов ищет региональных лидеров

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов проводит отбор общественных представителей по шести направлениям: туризм, городская среда и городское развитие, социальные проекты, молодежное предпринимательство, предпринимательство и технологии, образование и кадры.

Общественные представители – это ключевые агенты изменений в регионе, которые находятся в авангарде всех событий, как на федеральном, так и региональном уровнях. Деятельность общественных представителей осуществляется при всесторонней поддержке Агентства в интересах региона. Поэтому Агентство выявляет лидеров, имеющих подтвержденный предпринимательский или управленческий опыт, или опыт общественной деятельности.

Онлайн-подача заявок проходит до 14 октября 2022. Претендентам необходимо пройти опрос, заполнить согласие на обработку персональных данных, информацию о себе в профайле. А для тех, кто выбирает направление туризм, городская среда и социальные проекты, дополнительно решить кейс.

Второй этап будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2022. Он предполагает оценку качества заявочной документации, онлайн-собеседования с руководителями направлений Агентства. Итоги отбора будут подведены на третьем этапе до 23 ноября 2022.