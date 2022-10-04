Тюменская область передала бойцам в зону СВО квадрокоптеры и тёплую одежду

Очередной груз подразделениям, находящимся в зоне боевых действий, передала Тюменская область. Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение "Сибирь".

"Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утепленную одежду. В коробках - демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобелье, дождевики на всех. С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО - "Тайга", "Тобол", "Сибирь", Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк – перешли с летнего на осеннее обмундирование", - сообщил губернатор Тюменской области.

Еще передали "Сибири" 5 квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. В целом подразделениям передано 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций (оптические, калиматорные и тепловизионные), 601 рация.

По заказу командира "Сибири" отправили 8 бензопил и 5 бензогенераторов, с учётом предыдущих поставок у бойцов теперь 18 бензопил и 26 генераторов.

Еще в коробках много полезных мелочей: баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое.