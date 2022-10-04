В Тюмени откроется первая отраслевая выставка загородной жизни "ЗАГОРОД ЭКСПО-2022"

Фото организаторов

Первая отраслевая выставка загородной жизни "ЗАГОРОД ЭКСПО-2022" состоится в Тюмени 14 и 15 октября на новой специализированной площадке "Домэкспо" ( ул. Народная, 68). Она познакомит посетителей с лучшими строительными проектами загородной недвижимости Тюмени, девелоперскими компаниями, архитектурными, дизайнерскими бюро и многими другими.

Еще 2020 год стал переломным на рынке загородной недвижимости. Пандемия и период самоизоляции скорректировал покупательские предпочтения и показал, что специалисты многих сфер могут работать удаленно, а значит, привязка к офису и городу стала терять свою актуальность. Людям интересны загородные проекты для проживания. Кто-то готов обменять свою городскую квартиру на коттедж в пригороде, другие приобретают загородный дом или дачу как дополнительную недвижимость.

За эти два года рынок загородной недвижимости стал высококонкурентной средой, в которой каждому игроку важно показать свои отличия и преимущества, чтобы не просто донести до потенциальных клиентов и покупателей ценности своего продукта, но вызвать доверие и желание его купить.

Формат выставки "ЗАГОРОД ЭКСПО-2022" позволит посетителям за один уикенд получить ответы на массу вопросов о жизни за городом, выбрать подрядчиков, заключить договоры и сделать покупки для своего дома. Ожидаемое количество посетителей в течение работы выставки не менее 2000 человек.

На площадке выставки свои товары и услуги представят: строительные и девелоперские компании, игроки рынка ИЖС, банки, производители строительных и отделочных материалов, компании и специалисты по инженерным коммуникациям, архитекторы и проектировщики, ландшафтные и интерьерные дизайнеры, производители и ретейлеры мебели и товаров для дома, фермеры со своей продукцией, а также частные мастерские по производству авторского декора для дома.

Организатор выставки – Marks & Events, профессиональная тюменская компания, основным видом деятельности которой является организация, проведение и продвижение выставочных мероприятий, фестивалей, корпоративных мероприятий: открытий, презентаций, семинаров, мастер-классов и вебинаров.