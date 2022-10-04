Поток мигрантов из РФ в Казахстан сократился

По данным главы МВД, в Казахстан въехало более 200 тысяч россиян. выехали 147 тысяч, ИИН получили более 70 тысяч граждан РФ, в последние дни поток миграции снижается, сообщает Telegram-канал Новости Казахстана.
"В правительстве говорят, что для казахстанцев сделали отдельный "зеленый" коридор, чтобы у них не было проблем с пересечением.
Отдельные полосы также запустили для грузового транспорта. Премьер поручил расширить наиболее загруженные погранпункты. И запустить мобильные мониторинговые группы для выявления незарегистрированных мигрантов", - пишет издание.
Отмечается, что за последние дни число въезжающих из России в Казахстан снижается. 29 сентября было 22,5 тысячи человек, 30 сентября уже 14,9 тысяч. При этом 29 сентября выехало 10,1 тысяч человек. А 30 сентября уже 11,6 тысяч.
С 21 по 28 сентября 382 гражданина России подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства Казахстана.
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