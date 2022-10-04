Тюменские врачи работают в Краснодоне

09:00 04 октября 2022
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Четверо тюменских врачей оказывают медпомощь пациентам в луганском Краснодоне.

В составе бригады два хирурга,  анестезиолог-реаниматолог и педиатр, с 29 сентября прием ведут в Краснодонской центральной городской многопрофильной больнице 

"30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом – анестезиологом–реаниматолог было проведено 2 оперативных вмешательства. Всего с 28 сентября специалистами осмотрено 47 человек. Из них - 42 человека взрослого населения и 24 человек детского населения",  - сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.

Теги: врачи , Краснодон , медицина
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