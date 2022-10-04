Тюменские врачи работают в Краснодоне

Четверо тюменских врачей оказывают медпомощь пациентам в луганском Краснодоне.

В составе бригады два хирурга, анестезиолог-реаниматолог и педиатр, с 29 сентября прием ведут в Краснодонской центральной городской многопрофильной больнице

"30 сентября специалистами было осмотрено 12 человек взрослого населения и 8 человек детского населения, также врачом–хирургом и врачом – анестезиологом–реаниматолог было проведено 2 оперативных вмешательства. Всего с 28 сентября специалистами осмотрено 47 человек. Из них - 42 человека взрослого населения и 24 человек детского населения", - сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.