В Тюменской области завершился подготовительный этап "Абилимпикса"

Соревнования подготовительного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 2022 президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходили в очно-дистанционном формате в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске с 20 по 28 сентября на базе шести ссузов.

"Не смотря на непростую ситуацию во всем мире в этом году "Абилимпикс" вновь собрал волевых, трудолюбивых и талантливых участников. Это еще раз доказывает то, что тюменцы способны преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха. Убеждён, что опыт, который обретают участники, позволит им уверенно идти вперёд и добиваться намеченных целей", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

В этом году в чемпионате впервые участвуют победители региональных чемпионатов 2021 и 2022 годов. Кроме того, Объединенный национальный чемпионат включает в себя два этапа, в том числе подготовительный, в рамках которого в дистанционно-очном формате в определенных компетенциях уже определены победители. Остальные участники подготовительного этапа боролись за выход в финал, который в очном формате пройдет в Москве с 28 по 31 октября.

В рамках подготовительного этапа 1 место в компетенции "Торговля" заняла специалист Мясникова Лариса Витальевна. Второе место также в компетенции "Торговля" в категории "специалист" у Бекировой Марины Юрьевны. Еще одно 2 место в компетенции "Кондитерское дело" в категории "школьники" заняла Дьякова Виктория Вадимовна. Кроме этого в копилке региона два 3-х места. Их заняли школьники: Лобейкин Георгий Федорович в компетенции "Медицинский и социальный уход" и Некипелова Анастасия Вячеславовна в компетенции "Ресторанный сервис".

Также 10 конкурсантов по итогам отборочных соревнований пробились в финальную часть и в составе сборной Тюменской области примут участие в очном этапе Национального чемпионата.