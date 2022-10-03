В Тюмени определят перспективные кадры для региона из числа молодежи

Финал проекта "Кадры Будущего. Тюменская область" с 6 по 7 октября пройдет в Тюмени, участие в нем примут самые инициативные и креативные представители молодежи региона.

6 октября в отеле Vostok в 14:00 ребята подготовят презентационные материалы и площадки для защиты проектов.

7 октября в 14:00 в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" участники соберутся на церемонии закрытия регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область", где состоится подведение итогов и презентации проектов экспертному сообществу региона.

Программа "Кадры будущего" направлена на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, которые способны включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических инициатив.

В нашем регионе программа "Кадры будущего" имеет популярность и реализуется уже в четвертый раз. В этом году в ней приняли участие 19 команд, которые в течение полугода вели активную работу над созданием проектов, призванных улучшить качество жизни в своих муниципальных образованиях.

"Проект учит ребят навыкам командообразования, проектной деятельности, психологическим методам воздействия на результат работы. Здесь ребята знакомятся с разными людьми — своими сверстниками, с наставниками, получают опыт реализации своих идей. На сегодняшний день есть огромный спрос со стороны бизнеса на яркие и качественные, конкурентоспособные проекты — это важно для развития Тюменской области и всей нашей большой страны", - отметила куратор регионального проекта "Кадры Будущего. Тюменская область" Анастасия Баканова.

Учредитель проекта "Кадры будущего. Тюменская область": департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Организатор мероприятия: ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".