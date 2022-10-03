Поисковики Тюменской области возвратились с окружных сборов "К поиску готов!"

С 26 по 30 сентября 300 поисковиков собрались на окружных сборах участников поисковых отрядов и объединений "К поиску готов!" в Чебаркульском муниципальном районе Челябинской области, чтобы посоревноваться за право быть лучшими в поисковом деле. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" в Тюменской области представляли 20 бойцов "Кречета", "Пионера", "Савояра" (г. Тюмень) и "Звезды" (г. Ишим).

В ходе сборов команды поисковиков прошли обучение по военной археологии, топографии, вооружению, стрельбе, особенностям поисковых работ и информационному освещению. Также, как сообщает Поисковое движение России, ребятам рассказали о федеральном проекте "Без срока давности" и экспедициях "Аджимушкай" и "Дальневосточный фронт". Напомним, Сергей Чекерис, директор Музея истории поискового движения Тюменской области провел лекции по основам реставрационных работ экспонатов, найденных в ходе полевых поисковых экспедиций.

В завершение теоретической этапа молодые активисты проходили состязания в двух возрастных категориях: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет. Участники провели для жюри презентацию одного экспоната из музея своего отряда и продемонстрировали навыки документирования поисковых работ. Также поисковики отправились в военный гарнизон, где прошли соревнования: "Военно-поисковая тропа", "Щуповой поиск", "Меткий стрелок".

По итогам конкурсной программы, поисковики Тюменской области показали высокий результат своих знаний и навыков в области поисковой работы: у "Пионера" первые места в общекомандном зачете, метком стрелке и щуповом поиске, у "Савояра" - в поисковой викторине.