Шесть тюменских НКО получат деньги из Фонда президентских грантов

Подведены итоги специального конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2022 году. От некоммерческих организаций Тюменской области на экспертизу было допущено 35 инициатив, 6 из которых получат поддержку на общую сумму более 18 млн рублей.

АНО "Социально-психолого-педагогический центр по оказанию услуг населению "Лабиринт" (г. Ишим), проект "Солнечный зайчик", направленный на социальную адаптацию детей-инвалидов с ментальными нарушениями, средствами АРТ-терапии, а также оказание социально-психолого-педагогической поддержки их семьям. Размер гранта - 999 991,00 рублей.

АНО "Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр "Сфера" (г. Ишим), проект Инклюзивная студия "Глина помогает говорить". Размер гранта - 365 932,00 рублей.

Региональная общественная организация "Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области", проект "Мы вместе: баскетбол на колясках". Сумма гранта - 2 999 356,00 рублей.

4. АНО "Агентство стратегических инновационных технологий", проект "Проектная мастерская "Интеграция". Размер гранта - 11 984 450,00 рублей.

5. АНО Штаб-квартира "серебряного" добровольчества, проект "А мне бабушка связала". Размер гранта - 712 642,00 рублей.

6. Местная православная религиозная организация прихода Храма Успения Пресвятой Богородицы с. Успенка Тюменского района Тюменской области Тобольско-Тюменской епархии русской православной церкви. Тюменская область, проект "Центр гуманитарной помощи в Успенке". Размер гранта - 995 687,10 рублей.

Конкурс был внеочередным. Решение о его проведении было принято президентом России Владимиром Путиным в связи с ростом числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличением запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам. Средства на дополнительное распределение грантов в объеме 2 млрд рублей выделены из резервного фонда главы государства.

Заявки принимались с 15 июля по 15 августа.

Всего по итогам 3 конкурсов президентских грантов 2022 года (включая спецконкурс) победителями признаны 65 тюменских НКО, сумма грантовой поддержки составила — более 98,7 млн рублей (в 2021 году 59 тюменских СО НКО стали победителями данного конкурса, сумма грантовой поддержки — 79,3 млн рублей).