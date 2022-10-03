Тюменцы могут помочь "Семейке Аддамс" получить "Звезду театрала"

Мюзикл Тюменского драмтеатра "Семейка Аддамс" вошел в шорт-лист российской театральной премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший музыкальный спектакль". За победу с тюменским золотомасочным театром в этой же номинации соревнуются постановка "Кабаре" Театра наций и "Страсти по Бумбарашу" Театра Олега Табакова.

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Главный приз "Звезды театрала" – фарфоровая статуэтка ручной работы от старейшей чешской мануфактуры Rudolf Kampf, выполненная известным дизайнером Фабрицио Сманиа, – мим в черном костюме, держащий в руках золотую звезду в 24 карата. Эта эксклюзивная работа впервые была создана специально для премии в 2008 году.

"Звезда театрала" – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии в Театре Вахтангова 5 декабря.