Тюменцы могут помочь "Семейке Аддамс" получить "Звезду театрала"

Мюзикл Тюменского драмтеатра "Семейка Аддамс" вошел в шорт-лист российской театральной премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший музыкальный спектакль". За победу с тюменским золотомасочным театром в этой же номинации соревнуются постановка "Кабаре" Театра наций и "Страсти по Бумбарашу" Театра Олега Табакова.
Оставить свой голос здесь.
Главный приз "Звезды театрала" – фарфоровая статуэтка ручной работы от старейшей чешской мануфактуры Rudolf Kampf, выполненная известным дизайнером Фабрицио Сманиа, – мим в черном костюме, держащий в руках золотую звезду в 24 карата. Эта эксклюзивная работа впервые была создана специально для премии в 2008 году.
"Звезда театрала" – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.
Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии в Театре Вахтангова 5 декабря.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru