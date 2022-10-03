Специальная библиотека для слепых проводит кастинг для создания "говорящих"

Библиотека для слепых ищет в проект "Доступный формат" дикторов-волонтеров для начитывания книг, предназначенных незрячим и слабовидящим читателям.

Проект реализуется с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. Итогом станет создание коллекции художественных "говорящих" книг тюменских писателей и поэтов.

"Проект "Доступный формат" мы запускаем впервые. У нас уже есть акция "Говорящая книга – незрячим читателям", которая помогает пополнять фонд озвученными краеведческими изданиями. С помощью нового проекта мы хотим создать мобильную группу дикторов-волонтёров для записи книг тюменских авторов по просьбам незрячих читателей. Для этого будет использоваться звукозаписывающее оборудование, которое есть в нашей библиотеке", - говорит замдиректора библиотеки Наталья Россомахина.

Организаторы рассчитывают, что по итогам кастинга будет создана группа постоянно действующих волонтеров из 10 человек. Затем волонтеры пройдут групповое обучение на теоретических и практических занятиях.

С января по сентябрь 2023 года пройдет дикторская начитка. Параллельно профессиональный звукорежиссёр отработает поступающий аудиоматериал. Чтобы окончательно превратить его в "говорящую" книгу, сотрудники библиотеки переведут аудио в специальный криптозащищённый формат LKF, запишут на карты памяти, поместят в контейнер для SD-карт. Далее для контейнера оформят этикетку на брайлевской бумаге в форматах плоскопечатного и рельефно-точечного текста. "Говорящая" книга для прослушивания её читателями с глубокими нарушениями зрения готова.

В ноябре 2023 года пройдет презентация "говорящих" книг тюменских авторов и их размещение в Первой интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению "Логос".

Записаться на кастинг можно по телефонам: 22-70-40, 50-53-02, 50-55-47. Информация о месте и дате сбора появится на сайте.