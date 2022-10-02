Более 1,7 млн заявлений на получение услуг в сфере недвижимости подано в тюменском регионе

За 8 месяцев 2022 года в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал Кадастровой палаты поступило 1 794 702 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составила 31,4%.

От общего числа всех заявлений на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН приходится более 1,5 млн. Традиционно это является самой популярной услугой. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 37,8%.

В электронном виде с января текущего года по август включительно в Управление поступило 125 тыс. заявлений, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля документов, поданных в электронном виде от общего числа заявлений, поступивших на учет и регистрацию, составила 53,51%.

В августе текущего года доля электронных заявлений о регистрации ипотеки составила 72,2%, договоров долевого участия – 92%, сообщила Мегатюмень.