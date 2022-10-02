Почему платежки ЖКУ могут отличаться, объяснили тюменцам

В настоящее время в системе есть два вида начислений коммунальных услуг: за текущий месяц (например, в сентябре за сентябрь) и за предыдущий (в октябре - за сентябрь).

В первом случае начисления по нормативам потребления, то есть, когда не требуется ожидать показаний счетчиков. Второй случай практикуется, когда показания передаются в течение месяца или в сроки оплаты квитанции. Чтобы данные учли, в текущем месяце берут показания из предыдущего. Это распространенный способ. Кстати, в некоторых домах есть разница в платежах за коммунальные услуги, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.

"Платежки в разных квартирах могут различаться. Это связано с жилищными и коммунальными услугами. На оплату влияет не только площадь жилья и количеством прописанных в нем людей. Здесь играет роль, установлен счетчик в квартире или нет. Но тут тоже есть нюансы: если в доме не установлена система ОРТ, то здесь будет фиксированная величина, а если в домах установлен общий прибор учета и индивидуальные счетчики, то жильцы будут платить по фактическому расходу.

Стоит обращать внимание и на придомовую площадь: если двор большой, то затраты на его обслуживание будут выше. Установка видеонаблюдения, наличие лифта тоже влияют. Опять же, взносы на капремонт", – говорит председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов.