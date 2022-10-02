В Тюмени состоится конкурс "Песни нашего двора"

Прием заявок уже начался, а для участников есть возможность проявить себя в разных жанрах, сообщает Вслух.ру.

Предусмотрено четыре номинации: "Голос Родины" (солдатские и патриотические, песни военных лет); "Модный ритм" для исполнителей дискотечных хитов, рэпа, рока, хип-хопа; "Лирика шансона" - авторские, дворовые, песни из кинофильмов; "Народный шлягер" - фольклор и современные ремиксы.

К участию приглашаются певцы от 16 лет - солисты, дуэты, трио и т.д.. В случае участия в нескольких номинациях нужно подать заявку на каждую из них. В жюри войдут деятели культуры и искусства. Они будут оценивать вокальное мастерство, сложность репертуара, артистизм, образ и т.д. по пятибалльной системе.

Прием заявок продлится до 27 октября по электронной почте: sma-t@mail.ru. Связаться с организаторами можно через страницу "ВКонтакте" vk.com/sovremennik72. Отборочный тур запланирован на 29 октября в ДК "Современник".