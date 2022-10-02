Выставка макроснимков фактурных тканей состоится в Тюмени

С 1 по 14 октября в холле второго этажа мультицентра "Контора пароходства" пройдет выставка "Анатомия ткани". Это соединение современного и исторического текстиля с технологиями. Вход свободный.

Тюменцы увидят выставочный проект в формате art&science*. Авторы фотовыставки — участники омской арт-резиденции "Анатомия ткани". Они увеличили изображения денима, кожи, шелка, пестряди в 50, 100 и 1 000 раз. Авторы предлагают посмотреть на ткани как на результат долгого и творческого сотрудничества природы и человека.

Для большего погружения организаторы подготовили аудиогид. Тюменцы смогут услышать авторскую экскурсию от Валерия Лущикова, куратора проекта, директора Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ.

Выставочный проект — часть XXIV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств "ЭКОСИСТЕМА 2022", сообщает Комсомольская правда – Тюмень.