В Тюменской области более 450 вакансий врачей

Медицинские работники нужны в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, сельских территориях. Для специалистов с медицинским образованием создан специальный раздел на интерактивном сайте департамента труда и занятости czn.admtyumen.ru.

Для врачей в регионе открыто более 450 вакансий в госучреждениях и частных организациях региона. Рекорд бьют зарплаты врачам-ортопедам – до 300 тыс. рублей в месяц. Для сердечно-сосудистого хирурга предусмотрен доход до 150 тыс. рублей.

Стоматологи в Тобольске смогут заработать до 120 тыс. рублей, как и врачи в Голышманово. До 110 тысяч - хирург и анестезиолог-реаниматолог в Увате или терапевт в Тюменском районе. До 100 тысяч – лор в Тюмени и психотерапевт в Исетском районе.

Для среднего медицинского персонала доступно более 90 вакансий. Самые большие зарплаты предлагают фельдшерам Тюмени – до 130 тыс. рублей. Их коллеги в Уватском районе могут заработать до 65 тысяч, в Упоровском – до 60 тысяч, в Ярковском – до 55 тысяч рублей в месяц, сообщает Вслух.ру.