Итоги регионального этапа премии "Студент года" подвели в Тюмени

Определены победители регионального этапа Российской национальной премии "Студент года — 2022". Это 19 студентов с успехами в учебе и заслугами во внеучебной деятельности, которые лучше всего справились с конкурсными испытаниями, и семь студенческих объединений. Они представят наш регион на Всероссийском уровне.

Участники регионального этапа премии "Студент года — 2022" проходили очные испытания, организованные Студенческим советом Тюменской области, на площадке в отеле "DoubleTree by Hilton".

Гран-при регионального этапа премии среди образовательных организаций высшего образования получила Лариса Алхимова, среди профессиональных образовательных организаций — Варвара Баева.

В открытых образовательных треках обладателями гран-при стали:

● "Студент года. Архитекторы" — Максим Эм;

● "Студент года. Медики" — Абрамова Анастасия;

● "Студент года. Педагоги" — Мария Дерябина.

"Это не первый мой конкурс, но я волновалась как никогда. Для меня было ответственным шагом показать себя и свою работу жюри. На национальной премии собрались лучшие студенты, которые вложили много сил в свое развитие и хотят показать, как важно быть преданным не только своей профессии, но и общественности. Мне очень запомнилась поддержка участников, мы болели за каждого, как за себя!", — поделилась своими впечатлениями Анастасия Абрамова, студентка 6 курса Тюменского медицинского университета.