Уникальный тренажер для тренировок лыжников и биатлонистов появился в Тюмени

В Тюмени представили уникальную разработку – VR-шлем для тренировок лыжников и биатлонистов. Виртуальный тренажер позволяет лыжнику познакомиться с трассой центра "Жемчужина Сибири", а биатлонисту – отработать навыки стрельбы, причем, во время тренировки спортсмен слышит выстрелы и видит полеты пуль на огневой позиции, сообщает Тюменская область сегодня.

– Мы разрабатывали тренажер для приобщения к занятиям зимними видами спорта и для продолжения тренировочного процесса, – рассказала мастер спорта международного класса по биатлону, координатор и научный консультант проекта "VR-технологии для здоровья и спорта" Анна Халманских. – Если спортсмен, тренирующийся в центре "Жемчужина Сибири", заболеет, он сможет реализовать себя в виртуальной реальности и вспомнить технические навыки прохождения трассы.

Работе по созданию тренажера началась с поездки в центр зимних видов спорта и проведения аэросъемки с квадрокоптера, рассказал руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов. Затем юные разработчики с педагогами оцифровали трассу. Учащиеся в студиях промышленного дизайна перерисовывали объекты, а обучающиеся в кружке "VR/AR-квантум" программисты создавали виртуальную среду.

Разработчики приобрели три беспроводных шлема для виртуальных тренировок и два комплекта оборудования.

– В течение года мы вынашивали и дорабатывали то, что хотели воплотить в жизнь, и теперь у нас это получилось, – оценила разработку виртуального шлема президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону, директор спортивной школы Луиза Носкова. – Мы опробовали наш тренажер и на разных этапах у нас были разные чувства – от новых впечатлений при знакомстве с масштабной виртуальной реальностью до привычных ощущений спортсмена.