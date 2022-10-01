Как лечить анемию, рассказали тюменцам

Врач-терапевт тюменской городской поликлиники №17 Наталья Шашова рассказала о том, по каким причинам развивается анемия, и какими методами можно справиться с этим диагнозом.

– Нередко можно встретить не совсем корректное определение того, что анемия – это малокровие. Хотя сам термин именно так переводится с латыни, но если быть точными, то при анемии страдает количество гемоглобина, а не всей крови в целом, – объяснила Наталья Шашова корреспонденту "Тюменской области сегодня".



Анемию обычно вызывает какое-либо нарушение в работе организма. Прием препаратов железа может устранить симптомы, но не решит проблему комплексно. К тому же, самостоятельно назначать себе такие лекарства не стоит, они имеют много побочных эффектов.

Чтобы справиться с анемией, прежде всего, нужно регулярно посещать врача. Необходимо своевременно лечить все хронические заболевания и сдавать анализы. Скрининговые исследования для выявления железодефицитной анемии или латентного железодефицита можно включить в профилактику анемии.

Можно помочь себе и правильным рационом. Железа много в животном белке, поэтому в пищу нужно употреблять красное мясо, субпродукты и свежие овощи. Полезно пить свежие соки из свеклы, граната, яблок, моркови и тыквы. Пациентам с анемией стоит есть и такие сухофрукты как курага, чернослив и изюм.